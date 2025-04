Züge liegengeblieben, Einkaufszentren dunkel, Probleme im Flugverkehr: Flächendeckender Stromausfall legt Spanien lahm

Am Montag ist es gegen 12.30 Uhr in weiten Teilen Spaniens und auch in Regionen von Portugal, Italien und Frankreich zu einem massiven Stromausfall gekommen, die Kanaren und Mallorca sind derzeit nicht betroffen. Die Ursachen des Stromausfalls, der in einigen Gebieten nur wenige Minuten dauerte, sind noch nicht bekannt.

Wegen des Stromausfalls musste der gesamte Bahnverkehr unterbrochen werden, in vielen Gebieten wurden die Ampeln abgeschaltet. Auf der Straße funktionierten die Ampeln in Madrid nicht, die Metro der Hauptstadt wurde ebenfalls lahmgelegt. Die Benutzer wurden aufgefordert, den Bus zu nehmen. Supermärkte ließen aus Sicherheitsgründen keine Kunden mehr herein. Ähnliche Nachrichten Wenn plötzlich alles dunkel bleibt Plötzlich war in Shoppingcentern alles dunkel Aus dem ganzen Land wurden Zwischenfälle gemeldet: In großen Shoppingcentern wie beispielsweise in Barcelona ging das Licht aus, in der katalanischen Hauptstadt legte der "apagón" die U-Bahn lahm. In Gerona blieb ein Aufzug mit Passagieren stecken, aus Málaga wurde ein Totalausfall gemeldet. Verschiedene Fluggesellschaften meldeten Unterbrechungen auf Flughäfen wie Madrid-Barajas oder Lissabon. In Barcelona gab es offenbar keine Verspätungen. Zu den Ursachen des Stromausfalls ist noch nichts bekannt geworden. Der spanische Stromnetzbetreiber Red Eléctrica de España gab bekannt, man arbeite mit Hochdruck daran, die Versorgung wieder herzustellen.