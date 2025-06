So heiß war es zum Sommerbeginn noch nie: 46 Grad in Südspanien gemessen!

Eine besonders frühe Hitzewelle schon Ende Juni bringt derzeit die Menschen auf Mallorca sowie in Spanien und Portugal kräftig ins Schwitzen. In der südspanischen Stadt El Granado an der Grenze zu Portugal wurde am vergangenen Samstag mit 46 Grad ein neuer Hitzerekord für einen Juni-Tag aufgestellt, wie der staatliche spanische Wetterdienst Aemet mitteilte. Damit wurde der Rekord von 45,2 Grad in Sevilla im Jahre 1965 gebrochen.

In Dutzenden weiteren Städten Spaniens wurden in den vergangenen Tagen Höchsttemperaturen von mehr als 40 Grad gemessen. Auf Mallorca war der heißeste Ort der Insel am Sonntag Binissalem mit 38,1 Grad. Auch im benachbarten Portugal war es extrem heiß, vor allem in der Urlauberregion Algarve im Süden des Landes, wo um die 40 Grad registriert wurden. In den kommenden Tagen soll es auch genauso weitergehen, auf Mallorca ist keine Abkühlung in Sicht.

Erste Hitzetoten des Sommers

Auf Mallorca und auch in Spanien sind indes einige Hitzetote verzeichnet worden. In der vergangenen Woche ist ein Mallorca-Urlauber aus den Niederlanden in Sóller an einem Hitzeschlag verstorben, er soll in der Mittagshitze Sport getrieben haben. Zudem kam in Barcelona am Samstagabend eine Müllwerkerin ums Leben. Die 51-Jährige starb kurz nach ihrem Schichtende, nachdem sie mitten in der Hitzewelle gearbeitet hatte.

Fast ebenso anstrengend wie die Tageshitze sind die sehr hohen Nachttemperaturen, die im Süden Spaniens stellenweise nicht unter 30 Grad fielen. Viele Menschen finden während der sogenannten tropischen Nächte bei derart hohen Temperaturen kaum noch erholsamen Schlaf. Welche Tipps wirklich helfen, damit Sie gesund und entspannt durch heiße Tage kommen, lesen Sie hier.