Ryanair-Maschine fliegt auf spanische Urlaubsinsel – und hat keinen einzigen Koffer dabei

Es sollte der Start in einen schönen Spanien-Urlaub werden, doch stattdessen hat er für diese Passagiere mit großem Ärger angefangen. Ein Ryanair-Flieger ist am vergangenen Freitag, 18. Juli, vom englischen Bristol nach Gran Canaria geflogen – und hatte keinen einzigen Koffer an Bord. Das berichten mehrere spanische und britische Medien übereinstimmend. Der Grund sollen zeitliche Probleme beim Abflug gewesen sein.

Der Ryanair-Flug mit der Nummer FR4757 aus England kam am Freitagabend pünktlich um 19.58 Uhr auf der spanischen Urlaubsinsel an. Nach der Landung informierte der Kapitän die Fluggäste, "dass ihr Gepäck aus Zeitgründen nicht an Bord des Flugzeugs gelangt war", heißt es in einem Bericht der britischen Zeitung SomersetLive. Die irische Fluggesellschaft berief sich auf Probleme am Airport Bristol. Durchsage für Scherz gehalten Einige Fluggäste hielten die Durchsage des Piloten zuerst für einen Scherz. Nur ein einziger Kinderwagen sei nach Gran Canaria transportiert worden, berichteten Betroffene. Ohne Kleidung und lebenswichtige Medikamente waren die englischen Urlauber dann auf sich gestellt. Eine Passagierin erzählte, dass sie unter Asthma leide und ihren Inhalator in den Koffer gepackt hatte. Noch am späten Abend musste sie sich auf die Suche nach einer Apotheke machen, um sich das Medikament erneut zu besorgen – ohne sich vor Ort auszukennen. Seitens der Billig-Airline Ryanair habe es nur eine mangelhafte Kommunikation zu dem nicht transportierten Gepäck gegeben, beschwerten sich die Urlauber im Nachgang. Auf Anfrage des Mallorca Magazins wollte der Bristol Airport kein Statement zu dem Fall abgeben. Auch eine Stellungnahme von Ryanair Spanien steht noch aus.