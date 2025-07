Handtuchkrieg brutal: Urlauber rennen Pool-Wärter am frühen Morgen fast um

Nicht nur auf Mallorca, auch woanders in Spanien stressen sich Touristen in der sogenannten "schönsten Zeit des Jahres" auf unnötige Weise. Auf Teneriffa wurde jüngst beobachtet, wie etwa 100 Gäste nichtspanischer Nationalität des Spring-Hotels Bitácora an der Playa de las Américas morgens gegen 6.30 Uhr einen Mitarbeiter, der eine Zugangstür zum Poolbereich öffnete, fast umrannten. In dem von der "Bild"-Zeitung veröffentlichten Film ist zu sehen, wie der Mann seine Schlüsselkarte verliert, diese aufheben will, aber nicht dazu kommt, weil so viele Menschen ihn bedrängen.

Die Urlauber hatten sich zur frühen Stunde mit Handtüchern im Erdgeschoss der zwischen den Ferienorten Los Cristianos und Costa Adeje im Süden der Kanareninsel gelegenen Viereinhalb-Sterne-Herberge eingefunden, um Liegen zu belegen. Wie von Sinnen rannten einige Urlauber, um sich Plätze in der ersten Reihe am Pool zu sichern. Ähnliche Nachrichten Handtuchkrieg auf Mallorca geht weiter: Urlauber reservieren im Morgengrauen Strandliegen in Cala Rajada Liegen vor einigen Tagen auch an der Cala Agulla belegt Der sogenannte Handtuchkrieg ist ein Phänomen, das sich vor allem zur Hochsaison auch auf Mallorca immer wieder beobachten lässt. Neuerdings hat diese Unsitte auch an der Traumbucht von Cala Agulla in der Nähe des beliebten Ferienortes Cala Rajada im Osten der Insel Einzug gehalten. Der Redaktion des Mallorca Magazins liegt das Video eines deutschen Anwohners vor, das am Morgen des 21. Juli um 9 Uhr aufgenommen wurde. Es zeigt den noch menschenleeren Sandstrand der Cala Agulla und die zusammengeschlossenen Liegen. Nahezu alle dieser Liegen sind schon mit Handtüchern abgedeckt und somit "reserviert". Der Urheber des Videos erzählt: "Und die Verleiher haben die Handtücher wieder draufgelegt, nachdem der nicht unerhebliche Wind sie heruntergeweht hatte." Unweit der Cala Agulla an der Ostküste Mallorcas befinden sich zahlreiche Hotels. Daher liegt die Vermutung, dass diese "Liegen-Reservierungen" von Urlaubern ausgehen, nahe. Ein anderer deutscher Resident bestätigt, dass dies mittlerweile kein punktuelles Problem mehr sei, sondern sich diese Beobachtungen vor allem zur Hauptsaison häuften.