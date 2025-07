Schrecksekunden am Spanienstrand: Kampfjet rast mit irrwitziger Geschwindigkeit auf Besucher zu!

Am Strand von Gijón in Nordspanien hat sich am Sonntag ein Spektakel abgespielt, das manch einem Besucher in die Glieder gefahren sein dürfte. Wie diverse Medien am Dienstag meldeten, änderte ein F-18-Pilot bei einem Flugfestival abrupt seinen Kurs, um einem Vogelschwarm auszuweichen. Er konnte den Jet abfangen, nur wenige Meter bevor er aufzuprallen drohte. An dem Strand befanden sich spanischen Berichten zufolge etwa 300.000 Menschen. Ein Video zeigt den Vorfall.

Die spanische Luftwaffe beruhigte inzwischen die Menschen. Das Manöver des Piloten sei "Teil des üblichen Protokolls", um die Sicherheit zu gewährleisten, wurde mitgeteilt. "Unsere Piloten sind darauf trainiert, innerhalb von Millisekunden auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren. Der Pilot handelte mit vorbildlicher Schnelligkeit und Professionalität und vermied einen möglichen Zusammenstoß, ohne die Vorführung zu gefährden." "Sicherheit bleibt unsere oberste Priorität" Sicherheit sei und bleibe "unsere oberste Priorität bei jeder Flugshow", so die Luftwaffe. "Wir danken allen Zuschauern für ihre Begeisterung und ihr Vertrauen. Wir fliegen weiter gemeinsam!", heißt es im X-Account der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte. Es ist nicht das erste Mal, dass der Pilot eines Flugzeugs dieses Modells während des Fluges die Kontrolle verlor. Im vergangenen Jahr kollidierte Leutnant Pablo Estrada mit einem Geier. Das verunglückte Flugzeug, eine F-18 der zwölften Fliegerstaffel mit Sitz in Torrejón de Ardoz, stürzte in der Provinz Teruel ab, der Pilot starb.