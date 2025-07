Frau bei Frontalzusammenstoß zweier Boote vor Ibiza schwer verletzt

Am Montagabend ist es vor der Küste von Ibiza zu einem schweren Bootsunglück gekommen: Zwei Schiffe stießen frontal zusammen – die Kollision war so heftig, dass eines der Boote sank. Eine 53-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr vor dem Strand Cala d'Hort in der Gemeinde Sant Josep. Laut Berichten der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Periódico de Ibiza y Formentera handelte es sich um ein rund 15 Meter langes Schnellboot, das mit hoher Geschwindigkeit mit einem kleineren Katamaran kollidierte. Der Katamaran sank infolge des Aufpralls. Alle Insassen wurden verletzt, die Kapitänin besonders schwer.

Transport in speziellem Rettungswagen

Nach der Bergung wurde die 53-jährige Spanierin in einem speziell für lebensbedrohliche Verletzungen ausgestatteten Rettungswagen ins Krankenhaus Can Misses gebracht. Sie befand sich zunächst in kritischem Zustand. Die übrigen Personen an Bord des Katamarans erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls zur medizinischen Erstversorgung ins Hospital gebracht.

Das Gesundheitsamt von Ibiza und Formentera teilte am Dienstag mit, dass sich die verletzte Frau inzwischen unter Beobachtung in der Notaufnahme des Krankenhauses befindet. Eine Entlassung sei voraussichtlich noch im Laufe des Tages möglich.