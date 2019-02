Real Mallorca gelingt nur ein Remis gegen CD Tenerife

Real Mallorca hat im Duell der spanischen Insel-Zweitligisten auf Teneriffa nur ein 2:2-Unentschieden gegen den Lokalclub CD Tenerife herausholen können. Es hätte am Freitagabend aber auch ein Sieg werden können, denn die Mannen von Trainer Vicente Moreno lagen lange Zeit mit zwei Toren in Führung. Schon in der 15. Minute schoss Estupiñán den ersten Treffer, in der 48. Minute vergrößerte Budimir den Abstand.

Doch dann besannen sich die Kanarier auf ihre kämpferischen Qualitäten und holten auf. In der 72. Minute gelang Racic ein Treffer und dann gelang ihnen in der Nachspielzeit in der 92. Minute durch Tyronne der Ausgleich.

In der Tabelle befindet sich Real Mallorca nach diesem verschenkten Sieg auf Platz 7.