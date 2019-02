Atlético Baleares besiegt B-Team vom FC. Barcelona

Der Drittligist Atlético Baleares hat die B-Mannschaft des FC Barcelona am Sonntag mit 1:0 besiegen können. Der entscheidende Treffer gelang Marcos bereits in der 32. Minute. In der 69. Minute fiel sogar fast das 2:0 durch Saverio.

Die Gegner aus Katalonien kämpften im Malferit-Stadion in der an gelben Karten zwar die ganze Spielzeit über mutig, schafften es aber nicht, an das munter aufspielende Insel-Team heranzukommen.

Damit setzt sich die Mannschaft von Präsident Ingo Volkmann ganz oben in der Tabelle fest und weiter vom Aufstieg in die Zweite Liga träumen.