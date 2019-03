Sieg gegen Oviedo: Real Mallorca ist am Leben

Real Mallorca ist am Leben. Die "Roten" gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen Real Oviedo mit 1:0. Das Tor erzielte Estupiñán in der 68. Minute. Dank des Sieges klettern die Inselkicker in der Tabelle zumindest vorübergehend auf Rang sieben, allerdings stehen am Sonntag noch Spiele der Verfolger aus.

Real hat mit 45 Zählern nun fünf Punkte Rückstand auf einen Play-Off-Rang. Das nächste Spiel bestreitet das Team am kommenden Sonntag, 17. März, um 20 Uhr auswärts bei UD Las Palmas auf Gran Canaria. (cze)