Atlético Baleares bleibt auf Platz eins

Die Drittliga-Kicker von Atlético Baleares kamen beim Punktspiel in Ontinyent nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Sie bleiben aber Tabellenführer.

Zwar konnten die Inselkicker am Sonntag auf des Gegners Platz in der 40. Minute durch einen Treffer von Fullana mit 1:0 in Führung gehen. Sehr zum Ärger von Trainer Manix Mandiola gelang dann Javi Llor in der 87. Minute doch noch der Ausgleich für die Gastgeber. Atlético hat die letzte Viertelstunde der Partie zu zehnt bestreiten müssen, weil Yelko Pino mit Rot vom Platz geflogen war.

"Wir haben den Sack nicht zumachen können und dann mit zehn Mann gegen eine andrängende Mannschaft gespielt. Daher war es aus meiner Sicht ein Punktgewinn", so Mandiola im Anschluss.

Atlético Baleares führt die Tabelle der Gruppe drei der Segunda División B (so heißt die dritte Liga in Spanien) mit 51 Punkten an. Die B-Mannschaft des FC Villarreal hat als Zweiter einen Zähler weniger. Und jetzt kommt es zum Spitzenspiel der beiden Kontrahenten. Atlético empfängt Villarreal B am Sonntag, 17. März, um 12 Uhr auf der Sportanlage Son Malferit in Palma (neben Ikea).