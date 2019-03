Real Mallorca bleibt in der Spur

Primera División im Blick: Die Zweitliga-Kicker von Real Mallorca haben mit einem 3:0-Sieg gegen Real Saragossa deutlich gemacht, dass sie um den Aufstieg mitspielen wollen.

Beinahe wäre die erste Hälfte der Partie im Stadion Son Moix in Palma am Montagabend torlos geblieben, trotz Überlegenheit der Gastgeber. Dann gelang Real Mallorca in der Nachspielzeit doch noch das 1:0. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt erzielte Raíllo den Treffer.

In der 77. Minute traf Abdón zum 2:0, und in der 82. Minute machte Aridai mit seinem 3:0 den dritten Real-Mallorca-Sieg in Folge perfekt. Die Mallorquiner belegen weiterhin Platz sechs, der am Ende der Saison zur Teilnahme an den Play-off-Spielen um den Aufstieg berechtigen würde. Vor dem 31. Spieltag war man punktgleich mit Cádiz. Da die Andalusier am Wochenende nur 1:1 gegen Córdoba spielten, hat Real jetzt zwei Zähler Vorsprung: Mallorca 51, Cádiz 49.

Am Sonntag, 31. März, bestreiten die Inselkicker ihr nächstes Punktspiel beim FC Córdoba. Anpfiff ist um 12 Uhr.