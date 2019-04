Atlético marschiert Richtung Play-offs

Obwohl ein Sieg durchaus verdient gewesen wäre, mussten sich die Drittliga-Kicker von Atlético in Teruel mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben.

Wie schon in der Vorwoche zu Hause gegen den CD Ebro reichte es am Sonntag nicht zu einem "Dreier". Anders als beim 0:0 gegen Ebro fielen aber Tore. Fullana brachte die Inselkicker in der 59. Minute per Elfmeter mit 1:0 in Führung, doch schon vier Minuten später machte Durán das 1:1 für die Gastgeber.

Die Gäste waren insgesamt das bessere Team, konnten jedoch nicht den entscheidenden Treffer machen. Trainer Manix Mandiola sprach im Anschluss von einem "süßsauren Punkt".

Atlético bleibt Tabellenführer der Staffel drei der Segunda División B und hat jetzt vier Punkte Vorsprung vor dem Team von Villarreal B, das sich durch einen 1:0-Sieg bei Espanyol Barcelona B wieder auf Rang zwei vorschieben konnte. Pluspunkt für die Mallorquiner: Außer Villarreal konnte keines der anderen Spitzenteams am Wochenende gewinnen. Dadurch vergrößerte sich der Abstand der Insulaner zum fünften Rang auf zwölf Punkte. Rang fünf würde am Ende der Saison nicht für die Teilnahme an den Play-offs um den Aufstieg in die zweite Liga reichen.

Sechs Punktspiele stehen noch aus. Am Sonntag, 14. April, empfängt Atlético die UE Cornellà. Anpfiff auf dem Sportgelände Son Malferit in Palma (bei Ikea) ist um 12 Uhr.