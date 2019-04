Roadbike-Festival: Vier Tage für Radler

Die in diesen Tagen zahlreich auf Mallorca anzutreffenden Radsportler werden von Mittwoch, 10., bis Samstag, 13. April, in Scharen an die Playa de Muro pilgern. Denn das Roadbike-Festival lockt sie zum Rathausplatz an der Straße nach Alcúdia.

An den vier Tagen präsentieren sich namhafte Rennrad-Marken, Textilhersteller und Firmen, die Artikel rund um den Drahtesel im Programm haben. Außerdem werden Workshops mit Experten, Ausfahrten mit Promis und diverse andere Aktivitäten organisiert.

Vormittags geht es etwas ruhiger zu, denn da sind die meisten Sportler auf den Inselstraßen unterwegs, unter anderem mit Mario Kummer, Björn Schröder und Jan Eric Schwarzer als Guide. Von 16 bis 18 Uhr gibt es dann Vorträge und Interviews auf der Festival- Bühne.

Geöffnet ist das Festival-Gelände an allen Tagen von 9 bis 18 Uhr, Samstag sogar bis 22 Uhr. Denn zum Abschluss findet am letzten Tag ab 18 Uhr eine „lange Nacht mit Musik, kulinarischen Highlights und großer Verlosung” statt.

www.roadbike-festival.de