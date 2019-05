Atlético hat den Aufstieg noch nicht sicher

Der Aufstieg für Atlético Baleares ist nach diesem Wochenende noch nicht in trockenen Tüchern. Nach einer torlosen Partei gegen Badalona an diesem Sonntag, bekommen die Inselkicker von Trainer Mandiola in der kommenden Woche gegen Lleida eine erneute Chance, sich ihren Platz in der zweiten spanischen Liga zu sichern.

Gerade in der zweiten Halbzeit gab es mehrere Chancen für Atlético im Auswärtsspiel, welche die Blauweißen jedoch nicht in Tore verwandelten. (cls)