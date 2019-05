Atlético Baleares ist Drittliga-Staffelmeister

Die Inselkicker von Atlético Baleares sind Meister der Staffel drei in Spaniens dritter Liga. Dank eines 2:1-Sieges gegen Lleida am Sonntag im heimischen Son-Malferit-Sportpark machten die Blau-Weißen Platz eins sicher. Kurios: Alle Tore des Spiels fielen innerhalb von vier Minuten. Für die Mallorquiner traf zweimal Nuha (35. und 37. Spielminute), für die Gäste netzte in der 39. Minute Juanto ein.

Den Aufstieg sicher hat "ATB" trotz Meisterschaft noch nicht. In der Aufstiegsrunde treffen die Inselkicker auf einen der anderen drei Staffelmeister. Im Falle eines Sieges in Hin- und Rückspiel steigt der Club auf, bei einer Niederlage kommt es zur Teilnahme an der "normalen" Play-Off-Runde. (cze)