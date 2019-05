Real Mallorca besiegt Almería und wahrt Aufstiegschancen

Der Fußball-Zweitligist Real Mallorca hat am Sonntag gegen Almería mit 1:0 gewonnen. Salva Sevilla schoss in der 74. Minute nach langem Darben im Stadion von Son Moix den entscheidenden und von Tausenden Fans heiß ersehnten Treffer. In den Minuten davor hatten es die Insulaner immer wieder geschafft, auf das gegnerische Tor zu schießen, waren aber nicht erfolgreich. Nach diesem wichtigen Sieg setzt sich der Inselverein weiter im oberen Tabellenbereich fest und wahrt seine Aufstiegschancen.

In der vergangenen Woche hatte der Club einen herben Rückschlag erlitten. Beim Tabellenvorletzten Gimnàstic Tarragona waren die "Roten" mit 1:2 unterlegen. Drei Saisonspiele stehen jetzt noch aus, um den begehrten zweiten Platz der Tabelle zu erreichen. Momentan befindet sich Real Mallorca in der Play-Off-Zone und ist berechtigt, an der Aufstiegsrunde teilzunehmen.

Sollte es tatsächlich mit dem Aufstieg klappen, wäre das ein direkter Durchmarsch. Real Mallorca war erst zu dieser Saison von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen.