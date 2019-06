Olympia-Medaille für Mallorquiner

Späte Genugtuung: Der mallorquinische Kanute Sete Benavides wird wohl sieben Jahre nach den Olympischen Spielen von London zum Medaillengewinner.

In der Klasse C1 fuhr Benavides damals bei den auf dem Dorney Lake ausgetragenen Kanu-Wettbewerben über 200 Meter auf den vierten Platz, schrammte also knapp an einer Medaille vorbei. Das gleiche Ergebnis gab es für den Mallorquiner auch vier Jahre später in Rio.

2012 holte der Jevgenij Shuklin Silber. Nach langwierigen Ermittlungen hat das Internationale Olympische Komitee den Litauer Medienberichten zufolge jetzt wegen Dopings disqualifiziert. Das bedeutet, dass der Russe Ivan Sthyl von Platz drei auf Rang zwei vorrückt und Benavides offiziell Dritter ist.

Wann der Sportler des Real Club Náutico Port de Pollença seine Bronze-Medaille nachgereicht bekommt, das steht noch nicht fest. Es kann dauern, unter anderem weil Shuklin noch die Möglichkeit bleibt, vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS zu ziehen.