Atlético Baleares wahrt die Aufstiegschance

Die Kicker von Atlético Baleares dürfen weiterhin vom Aufstieg in die zweite Liga träumen. Durch einen Treffer von Nuha Marong in der 18. Minute wurde am Sonntag auf der Sportanlage Son Malferit in Palma die UD Melilla mit 1:0 bezwungen. Nach einem 0:0 im Hinspiel genügte der knappe Sieg zum Erreichen eines der beiden Play-off-Finals.

Nur noch einen Konkurrenten müssen die Mallorquiner ausschalten, dann darf man sich Zweitligist nennen. Gegner ist der CD Mirandés. Das Hinspiel findet am Samstag, 22., oder am Sonntag, 23. Juni, statt, das Rückspiel am Wochenende danach.

Der Aufstieg wäre der gerechte Lohn für eine Saison, in der das Team des deutschen Clubbesitzers Ingo Volckmann zeitweise begeistern konnte und die Erwartungen übertroffen hat. Man wurde Staffelmeister in Gruppe drei der Segunda División B (so heißt in Spanien die dritte Liga) und hätte im Meisterduell mit Racing Santander den direkten Aufstieg perfekt machen können. Doch ein 0:0 in Santander und ein 1:1 zu Hause reichte wegen der Auswärtstorregel nicht. Nun bleibt die zweite Chance in den Play-off-Spielen.