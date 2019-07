Real Mallorca wirbelt jetzt auch in Rosa

Real Mallorca hat die neuen Trikots für die bevorstehende Erstliga-Saison präsentiert. An den Rosa-Touch werden sich die Fußball-Fans erst gewöhnen müssen.

Ausrüster Umbro hat sich für ein schlichtes Design entschieden. Zu Hause werden die "Roten" in einem roten Hemd auflaufen, mit ein wenig Schwarz am Kragen und an den Ärmeln. Dazu zieht der Kicker eine schwarze Hose an. Genauso gestaltet ist die erste Ausweichvariante, statt Rot-Schwarz allerdings in Weiß mit roten Applikationen.

Bei der zweiten Ersatzgarnitur hat man sich für Schwarz entschieden – mit rosafarbenen Ärmeln und einer ebensolchen Hose.

Der Torwart spielt in Orange oder in Weiß.