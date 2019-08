Real Mallorca ist bereit für den Stadtpokal

Zum Abschluss ihres Marbella-Traingslagers haben die Fußballprofis von Real Mallorca in der Partie gegen Erstliga-Konkurrent Getafe eine ordentliche Leistung gezeigt. Es blieb allerdings beim 0:0.

Die Fans der Inselkicker freuen sich nun auf die Heimpremiere. Am Samstag, 10. August, ist um 21 Uhr UD Levante zu Gast im Stadion Son Moix in Palma. Es geht um den Stadtpokal "Trofeu Ciutat de Palma".

Vielleicht kommt dann auch der neue Balkan-Star von Real schon zu seinem ersten Einsatz. Der Club bestätigte am Mittwoch die Verpflichtung von Aleksandar Trajkovski. Der 26-Jährige hat in den vergangenen vier Jahren in Palermo gespielt, davon zwei Jahre in der ersten und zwei in der zweiten Liga. Wegen Finanzvergehen wurde Palermo in die vierte Liga runtergestuft, Trajkovski war somit vertragslos.

Bei Real Mallorca trifft der Offensivmann, Nationalspieler von Nordmazedonien, auf einen alten Bekannten: Mit dem Kroaten Ante Budimir, der auch mal beim FC St. Pauli war, hat Trajkovski in der Spielzeit 2010/11 bei NK Inter Zaprešić in Kroatien gekickt.

Trajkovski ist bei Real Neuzugang Nummer acht für die bevorstehende Saison.