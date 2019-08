Real Mallorca siegt mit Dusel beim Erstliga-Auftakt

Mit einem knappen und mit Glück erlangten Sieg gegen Eibar hat Real Mallorca am Samstagabend seine Rückkehr in die erste spanische Fußball-Liga gefeiert. Die Mannen von Trainer Vicente Moreno setzten sich im mit über 15.000 Zuschauern gut besetzten Son-Moix-Stadion mit 2:1 durch.

Bereits in der vierten Minute gelang Dani Rodriguez für die das Insel-Team der Führungstreffer. Oliveira konnte zwar in der 52. Minute ausgleichen, wurde aber durch ein Eigentor in der 75. Minute, das die begegnung entschied, zum Pechvogel des Spiels.

Eine Kuriosität am Rande war, dass eine Frau als Schiedsrichter-Assistentin debütieren durfte. Es handelte sich um Guadalupe Porras aus der Autonomieregion Extremadura.