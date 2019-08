Atlético gelingt Auswärtssieg im ersten Spiel

Mit einem 1:0-Auswärtssieg sind die Kicker von Atlético Baleares bei UP Langreo (Asturien) in die neue Drittliga-Saison gestartet.

Nachdem in der Saisonvorbereitung keine Partie in der regulären Spielzeit gewonnen werden konnte, machten sich einige Fans schon Sorgen um die Verfassung der von Trainer Manix Mandiola komplett neu zusammengestellten Truppe. Doch in Langreo konnte man den Hebel umlegen.

Villapalos gelang am Sonntag in der 55. Minute das 1:0 und das reichte zum Sieg.

"In der Stunde der Wahrhheit hat die Mannschaft die richtige Antwort gefunden", freute sich Mandiola im Anschluss. Vor allem in der ersten Hälfte hatte er eine starke Leistung seines Teams gesehen.

Voller Selbstvertrauen geht man jetzt in eine ganz besondere Partie: Am Sonntag, 1. September, ist um 12 Uhr die zweite Mannschaft von Las Palmas zu Gast auf Mallorca. Und dieses Spiel wird nicht auf der Sportanlage Son Malferit ausgetragen.

Zum ersten Mal seit sechs Jahren empfängt Atlético wieder einen Gegner im Estadi Balear. Die Sportarena an der Vía de Cintura war seit 2013 wegen Baufälligkeit gesperrt und ist jetzt renoviert worden. Zurzeit stehen 2751 Sitzplätze zur Verfügung, es sollen aber in weiteren Bauabschnitten noch mehr werden.