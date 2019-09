1:0-Sieg bei Atléticos Rückkehr ins Estadi

Es war eine emotionale Angelegenheit: Atlético Baleares feierte die Rückkehr in das Estadi Balear mit einem 1:0-Sieg gegen Las Palmas Atlético.

Die Drittliga-Begegnung am Sonntag war das erste Ereignis in der alten Arena seit Mitte 2013. Damals hatte die Stadt das Estadi wegen Baufälligkeit gesperrt. Nicht nur für Clubbesitzer Ingo Volckmann war es ein großes Anliegen, an die alte Heimstätte zurückzukehren. Er ließ das marode Bauwerk renovieren. Vorerst haben dort rund 2500 Fans Platz und natürlich war das Rund beim Comeback prall gefüllt.

Atlético überzeugte gegen die B-Mannschaft von Zweitligist UD Las Palmas erneut durch eine sichere Abwehrleistung. Den Treffer zum entscheidenden 1:0 machte Arturo in der 71. Minute. Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel belegen die Inselkicker den zweiten Platz in Gruppe eins der Segunda División B, wie die dritte Liga in Spanien heißt.

Am Sonntag, 8. September, tritt das Team von Trainer Manix Mandiola um 12 Uhr bei Rayo Majadahonda an.