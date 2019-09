Mallorca verliert und Kubo spielt für Japan

Fußball-Erstligist Real Mallorca hat beim Viertligisten Poblense 0:2 verloren. Ohne den Japaner Takefusa Kubo, der sich auf Länderspielreise befindet.

Bei der Partie am Donnerstagabend in Sa Pobla ging es um den traditionellen Landwirtschaftspokal der Insel. In der 33. Minute brachte Vidal Poblense mit 1:0 in Führung. In Minute 54 erhöhte Oller per Elfmeter auf 2:0.

Für Real-Mallorca-Trainer Vicente Moreno war das Spiel nur ein Test, in dem er etwas ausprobieren wollte. So durften beispielsweise einige Kicker auflaufen, die in den vergangenen Wochen nicht so viele Minuten auf dem Platz standen.

Takefusa Kubo, der neue von Real Madrid ausgeliehene Japan-Star der Inselkicker, kam unterdessen für die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes beim 2:0-Sieg gegen Paraguay zum Einsatz. Der 18-Jährige erzielte zwar selbst kein Tor, hatte aber mehrere gute Aktionen.

Kubo gilt als eine der vielversprechendsten Nachwuchshoffnungen des Weltfußballs. Und das will Real Mallorca nicht nur auf dem Spielfeld nutzen. Kubo soll auch dazu beitragen, den Club in Asien bekannter zu machen. Um eine Strategie auszuarbeiten hat man jetzt Marketingexperten nach Japan geschickt.