Real Mallorca schafft Unentschieden gegen Bilbao

Nach einer schleppenden ersten Halbzeit hat sich der Inselclub Real Mallorca am Freitag vor heimischer Kulisse ein 0:0 erkämpft. Neuzugang Take Kubo konnte in der zweiten Spielhälfte sogar einen Elfmeter herausholen, den Abdón Prats allerdings versemmelte.

Kurz danach scheiterte Athletic Bilbao in der gleichen Situation. Mallorcas Torwart Reina wehrte einen Elfer der Basken mit Bravour ab. In der Nachspielzeit traf Alex Alegría zum 1:0, das Tor wurde allerdings per Videobeweis aberkannt.



In der kommenden Woche treffen die Mallorquiner, zurzeit auf Tabellenplatz 14, auf den FC Getafe.