Atlético Baleares gewinnt durch spätes Tor

Mallorcas Drittliga-Kicker von Atlético Baleares konnten einen glücklichen Sieg verbuchen. Man gewann in Pontevedra (Galicien) mit 1:0.

"Das war nicht unser bestes Spiel", räumte Trainer Manix Mandiola nach der Partie am Sonntag ein. Vor allem in der zweiten Hälfte spielten die Gastgeber stark auf und Atlético-Keeper Manu Herrera konnte sich mehrmals auszeichnen. Die mitgereisten Fans hofften in der Schlussphase bereits, dass man wenigstens einen Punkt mitnehmen könnte, dann fiel aber doch noch der Siegtreffer für die Mallorquiner. Gabarre brachte den Ball in der 87. Minute im Pontevedra-Tor unter.

Nach fünf Spielen belegt Atlético mit zwölf Zählern Platz zwei der Tabelle der Gruppe eins der Segunda División B (so heißt in Spanien die dritte Liga). Man ist nach Punkten gleichauf mit Spitzenreiter Peña Deportiva Ibiza. Die Ibizenker mussten mit einem 3:4 gegen Celta de Vigo B die erste Saison-Niederlage hinnehmen.