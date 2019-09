Tennis-Legende Björn Borg zu Gast in Manacor

Hoher Besuch in der Rafa Nadal Tennis Academy in Manacor: Die schwedische Legende Björn Borg schaute vorbei und brachte etwas mit.

Als Kapitän hatte Borg das Team Europa am Wochenende zum Sieg über die Weltauswahl geführt. Vom Event in Genf ging es dann auf die Insel. Hintergrund: Sein Sohn Leo, der als eines der großen Tennistalente Schwedens gilt, trainiert in diesen Wochen in der Nadal-Akademie.

Borg überreichte dem Nadal-Museum ein T-Shirt mit den Autogrammen des europäischen Laver-Cup-Teams. Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Fabio Fognini, Stefanos Tsitsipas und er selbst hatten unterschrieben. Das Hemd soll zusammen mit einem Schläger ausgestellt werden, den Federer beim Laver-Cup benutzt hat.