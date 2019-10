Atlético Baleares macht drei Tore in zehn Minuten

Mit einem 3:0-Sieg bei Racing Ferrol konnten Mallorcas Drittliga-Kicker von Atlético Baleares ihre Position als Tabellenführer festigen.

Zehn Minuten reichten dem Team von Manix Mandiola, um die Galicier in deren Stadion abzuschießen: Nach der Pause drehten die Mallorquiner auf, Villapalos, Gorka Iturraspe und Gabarre machten mit ihren Toren in den Minuten 53, 56 und 63 das 3:0 perfekt. Dass Ferrol vor der Partie am Sonntag 30 Heimspiele ungeschlagen geblieben war, ließ die Gäste unbeeindruckt. Man nahm auch keine Rücksicht darauf, dass der Club am Wochenende seinen 100. Geburtstag feierte (Gründung am 5. Oktober 1919).

Atlético Baleares belegt nach sieben Spieltagen mit 18 Punkten den ersten Platz der Gruppe eins der Segunda División B (so heißt in Spanien die dritte Liga). Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Ibiza-Clubs UD und Peña Deportiva mit jeweils 16 Zählern.