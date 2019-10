Zwei Deutsche gewinnen den Zafiro-Palma-Marathon

Zwei Deutsche haben am Sonntag den Zafiro-Palma-Marathon gewonnen. Der Sieger bei den Männern, Nikki Johnstone, ist ein eingebürgerter Deutscher. Er kam nach 2:28.50 Stunden ins Ziel und hatte sieben Minuten Vorsprung auf den Zweiten, den Dänen Kasper Laumann.

Der hatte im vergangenen Jahr in Palma gewonnen. Dritter wurde der Pole Maciej Lucyk mit einer Zeit von 2:42.48 Stunden.

Bei den Frauen siegte Silvia Felt-Balbach. Die 42-jährige Weinheimerin, die in München lebt, gewann in Palma in einer Zeit von 3:04.41 Stunden. (it)