Star-Fußballer Lionel Messi in Palma aufgeschlagen

Der Star-Fußballer Leo Messi ist auf Mallorca eingetroffen. Der Kicker vom FC Barcelona nimmt an einem mehrtägigen Training der argentinischen Nationalmannschaft auf der Insel teil. Weitere berühmte Spieler sind Sergio "Kun" Agüero und Nicolás Otamendi. Dass das Team auf Mallorca ist, ist auf den Coach Leonel Scaloni zurückzuführen, der auf der Insel lebt.

Die Edel-Fußballer nächtigen im Meliá-Bay-Hotel, das sich im Gebäude des Kongresspalastes befindet. Auch die Spieler Nicolás González (Stuttgart) und Lautaro Martínez (Inter Mailand) wurden dort gesichtet.

Am 15. November spielt Argentinien in Riad gegen Saudi-Arabien und am 19. November in Tel Aviv gegen Uruguay. (it)