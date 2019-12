Rafa Nadal bitter enttäuscht von Manacors Bürgermeister

Der 33-jährige Tennisstar aus Manacor hat Vorwürfe vonseiten der Politik an der Erweiterung seiner Tennisakademie auf Mallorca mit deutlichen Worten zurückgewiesen. Der 84-malige ATP-Turniersieger kritisierte die Anwürfe in einem Brief an die Lokalzeitung "Manacor Noticias". Nadal äußerte sich über seinen "Schmerz und seine Enttäuschung" über die "ungerechtfertigten und diffamierenden" Vorwürfe. "Ich wollte nur meine Gefühle von Schmerz und Enttäuschung zum Ausdruck bringen."

Der Bürgermeister von Manacor namens Miquel Oliver, der der linksregionalistischen Més-Partei angehört, hatte sich zusammen mit lokalen Naturschutzverbänden gegen die kürzlich genehmigte Erweiterung der Rafa Nadal Academy ausgesprochen. Mit der Erweiterung werden mehr als 40 Tennisplätze, Squashplätze, zwei Schwimmbäder, ein Fußballplatz, ein Fitnesscenter und ein Hotel mit mehr als 200 Zimmern entstehen.

Der Bürgermeister der Stadt hatte sich über mangelnde Diskussion über den jüngsten Ausbau der Akademie beschwert, der von der Landesregierung genehmigt wurde. Die Genehmigung ermöglicht die Nutzung von 26.000 Quadratmetern unbebautem Land und eine Gesamterweiterung der Anlage auf mehr als 73.000 Quadratmeter, ohne dass ein Antrag auf Änderung der Landnutzung oder Umweltverträglichkeitsprüfung gestellt wurde. (it)