Real Mallorca rutscht auf Abstiegsplatz

Jetzt ließ es sich nicht mehr abwenden: Nach einer 0:1-Niederlage beim FC Granada belegen die Inselkicker von Real Mallorca Platz 18 der Primera División. Wenn man sich auch am Ende der Saison auf diesem Rang befände, würde das den Abstieg bedeuten.

Granada konnte in der Partie am Sonntag in der 24. Minute durch einen Treffer von Montoro mit 1:0 in Führung gehen. Das eine Tor reichte den Gastgebern vor rund 16.000 Zuschauern zum Sieg.

Die Halbzeitbilanz der Saison sieht für Real Mallorca nach dem 19. Spieltag nicht gut aus. Vier gewonnenen Spielen stehen zwölf Niederlagen und drei Unentschieden gegenüber. Das ergibt 15 Punkte für die Insulaner. Auf 15 Zähler kommt nach einem 1:1-Unentschieden am Sonntagabend gegen Osasuna auch Celta de Vigo. Celta hat allerdings eine bessere Tordifferenz und wird daher als Tabellen-17. "über dem Strich" notiert.

Jetzt steht für die Mallorquiner ein Pokalspiel an: Am Samstag, 11. Januar, müssen sie bei Viertligist Zamora antreten. In der Liga geht es dann am Sonntag, 19. Januar, um 12 Uhr mit einem Heimspiel gegen den FC Valencia weiter.