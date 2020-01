Niederlage für Real Mallorca in San Sebastián

Erneuter Rückschlag für Real Mallorca im Kampf um den Klassenerhalt in der Primera División: Die Inselkicker verloren bei Real Sociedad San Sebastián mit 0:3.

Bis zur Pause konnte Real Mallorca am Sonntag noch ganz gut mithalten. Doch in der 46. Minute machte Isak das 1:0 für San Sebastián. Es folgte ein Eigentor des Mallorca-Profis Fran Gámez (58.). Portu traf dann in der 81. Minute für Real Sociedad zum 3:0-Endstand.

Weil Celta de Vigo gegen Eibar nicht über ein 0:0 hinauskam, bleibt Real Mallorca auf Rang 17. Celta auf Platz 18, der am Ende der Saison den Abstieg bedeuten würde, hat jetzt nur einen Zähler weniger als die Mallorquiner.

Am Samstag, 1. Februar, empfängt Mallorca im Stadion Son Moix in Palma Real Valladolid.