Atlético Baleares schlägt Rayo Majadahonda 1:0

Mallorcas Drittliga-Fußballer von Atlético Baleares bleiben punktgleich mit Spitzenreiter Atlético Madrid B auf dem zweiten Tabellenplatz.

Im Heimspiel gegen Rayo Majadahonda legten die Inselkicker einen Start nach Maß hin. Schon in der zweiten Minute gelang Iturraspe vor rund 3000 Zuschauern im Estadi Balear in Palma das 1:0. Mehr Tore wurden den Fans nicht geboten, aber das 1:0 hatte auch beim Schlusspfiff noch Bestand.

Atlético Madrid B, Tabellenführer in Gruppe eins der Segunda División B (so heißt in Spanien die dritte Liga), konnte 4:0 gegen Langreo gewinnen und bleibt mit 48 Zählern aus 22 Partien vorne. Dahinter folgt punktgleich Atlético Baleares. Das Rennen um die Meisterschaft ist also weiterhin spannend.

Am Sonntag, 2. Februar, spielt Atlético Baleares um 12 Uhr beim Tabellenletzten UD Sanse.