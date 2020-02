Auswärtspunkt für Atlético Baleares

Mallorcas Fußball-Drittligist Atlético Baleares hat in Coruxo 1:1 gespielt und bleibt damit weiterhin an der Tabellenspitze.

Gabarre brachte die Inselkicker im Auswärtsspiel in der 62. Minute mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später musste das Team von Trainer Manix Mandiola allerdings den Ausgleich durch Silva hinnehmen. Bei dem 1:1 blieb es bis zum Schlusspfiff.

Atlético belegt mit 55 Punkten Platz eins in der Staffel eins der Segunda División B (so heißt in Spanien die dritte Liga). Es folgt mit vier Zählern Rückstand die B-Mannschaft von Atlético Madrid, die mit einem 1:0-Sieg bei UD Sanse den zweiten Platz zurückerobern konnte. UD Ibiza rutschte nach einer 0:1-Niederlage in Ferrol wieder auf Rang drei ab und hat 50 Punkte.