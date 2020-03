Atlético Baleares geht beim Derby gegen Ibiza unter

Mallorcas Drittligist Atlético Baleares hat das Inselderby vermasselt. Im heimischen Balearenstadion in Palma unterlag das Team von Trainer Manix Mandiola UD Ibiza mit 0:2. Ein kleiner Rückschlag im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga

Die gute Nachricht: Die Blau-Weißen sind mit 58 Punkten weiterhin Tabellenführer in der ersten Staffel der Dritten Liga. Neuer Verfolger ist der Gegner vom Wochenende, UD Ibiza, mit 56 Zählern vor Atlético Madrid B (53).

Das nächste Spiel von "ATB" steht am kommenden Wochenende an. Am Sonntag, 15. März, geht es um 12 Uhr auswärts gegen Internacional de Madrid. (cze)