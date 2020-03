Corona zwingt zu Geisterspielen in Spanien

Real Mallorca empfängt am Samstag, 14. März, um 18.30 Uhr den FC Barcelona. Aber die Zuschauer bleiben draußen. Die Partie wird wegen des Coronavirus zum Geisterspiel.

Wie das Sportmagazin Marca am Dienstag online berichtet, werden die nächsten beiden Spieltage der Primera División in Spanien an den Wochenenden 14./15. sowie 21./22. März ohne Zuschauer ausgetragen. Auch in der zweiten Liga bleiben die Stadien leer.

Laut Marca handelt es sich um eine Entscheidung der Regierung in Madrid, die nach der Kabinettssitzung offiziell verkündet werden soll.