Mallorca-Kicker Asensio gewinnt FIFA-20-Turnier

Wenn der Ball im normalen Leben nicht rollt, dann eben in der virtuellen Welt. Dort bewies der Mallorquiner Marco Asensio, was er so drauf hat.

Asensio, der für Real Madrid spielt, aber seit Monaten wegen eines Kreuzbandrisses ausfällt, hat seinen Club bei dem Play-Station-Turnier "FIFA20" vertreten. Bei dem Wettbewerb waren fast alle Clubs der Primera División vertreten. Nur der FC Barcelona und Real Mallorca fehlten, weil sie eng mit dem Hersteller eines Konkurrenzspiels verbandelt sind.

Das Endspiel gegen den CD Leganés gewann Real Madrid mit 4:2. Medienberichten zufolge verfolgten bis zu 170.000 Menschen die Partie online. Der Real-Sturm bestand aus Eden Hazard und Gareth Bale, dazu stellte Asensio sich selbst auf.

Mit dem Turnier wurde auch Geld gesammelt. Zusammengekommen sind 140.000 Euro, die der Unicef für den Kampf gegen die Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt werden sollen.