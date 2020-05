Freie Fahrt für Radsportler auf Mallorca gefordert

Der spanische Radsportverband kritisiert die Regelungen unter denen seine Mitglieder trainieren können. Auf Mallorca schließt man sich der Beschwerde an.

Die Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) hat sich in einem Schreiben an die spanische Regierung gewandt. Man protestiert dagegen, dass Radsportler in den Regionen, wo Phase 1 des Corona-Exits gilt, auf das Gebiet ihrer Gemeinde beschränkt sind. Andere Aktivitäten könnten dagegen in der gesamten Provinz ausgeübt werden, also bezüglich Mallorca auf der ganzen Insel. Die Federació de Ciclisme de les Illes Balears (FCIB) hat sich dem Protest angeschlossen.

Ebenfalls nicht einzusehen sei, dass der Radsport nur in den Zeiten von 6 bis 10 und 20 bis 23 Uhr ausgeübt werden darf. Ein Restaurant oder Café besuchen kann man dagegen seit Montag zu jeder Tageszeit.

Die RFEC fordert, dass die Einschränkungen unter denen Radsportler trainieren dürfen schnellstmöglich modifiziert werden.