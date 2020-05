Atlético Baleares ist wieder Meister

Die Fußball-Fans auf Mallorca haben Grund zur Freude: Die Drittliga-Kicker von Atlético Baleares wurden offiziell zum Staffelmeister eklärt. Das hat der spanische Fußball-Verband, die Federación Española de Fútbol am Montag bestätigt.

Die Saison der Segunda División B, so heißt in Spanien die dritte Liga, wird wegen der Coronakrise nicht zu Ende gespielt, sondern so gewertet, wie der Tabellenstand nach den letzten ausgetragenen Spielen gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt war Atlético mit 58 Punkten Tabellenführer der Gruppe 1 und hatte zwei Zähler Vorsprung auf Verfolger UD Ibiza.

Es handelt sich um die zweite Meisterschaft der Inselkicker in Folge. Im vergangenen Jahr holte man den Titel in der Gruppe 3.

Die Champions der anderen drei Drittliga-Staffeln sind UD Logroñés, CD Castellón und der FC Cartagena.

Wichtiger als der Titel des Staffelmeisters ist für Atlético Baleares natürlich der möglicherweise bevorstehende Aufstieg in die zweite Liga. Darum soll es in einigen Wochen in einem Express-Play-off-Turnier gehen. Ein Termin steht noch nicht fest.