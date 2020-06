Wegen Corona: Stadion heißt jetzt "Visit Mallorca Estadi"

Um dem Tourismus auf Mallorca wieder auf die Beine zu helfen, wird das Son-Moix-Stadion vor den Toren Palmas mit sofortiger Wirkung auf den Namen "Visit Mallorca Estadi" ("Besucht Mallorca Stadion") getauft. Das meldet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Samstag.

Ein entsprechendes Abkommen, dass mindestens bis zum Ende der Saison 2021/22 dauern soll, hat Andy Kohlberg, Präsident und Mitbesitzer des spanischen erstligisten Real Mallorca, um dessen Heimstätte es sich handelt, geschlossen.

Real-Mallorca-Präsident Andy Kohlberg.

Es handelt sich bei der Aktion um einen Vorschlag aus dem Vorstandszirkel des Vereins, der offenbar bereits positives Feedback von der spanischen Fußballliga (LPF) bekommen hat. Der Inselrat von Mallorca soll ebenfalls eingebunden werden, um sein Konzept zur Förderung eines nachhaltigen und sicheren Tourismus einzubringen.

Neben dem Inselrat werden auch wichtige Unternehmen wie OK Cars und die Globalia Gruppe, außerdem die Tourismusstiftung Mallorca 365 einbezogen. Die Macher von Real Mallorca glauben, dass dieses in Spanien einzigartige Vorhaben den Fußballclub und die Menschen auf der Insel "noch enger zusammenbringen wird".

Beim Heimspiel gegen den FC Barcelona soll der neue Name "eingeweiht werden".

Jetzt bleibt noch eine Woche Zeit, ehe am Samstag, 13. Juni, der goße FC Barcelona mit seinem "Zauberfloh" Leo Messi in Palma gastiert. Bis dahin sollen alle Schilder, Plakate und Banner vor, an und im Stadion ausgetauscht werden, damit der neue Name Visit Mallorca Estadi auch überall gut lesbar sein wird und auch von den Fernsehkameras eigefangen werden kann.