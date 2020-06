Real Mallorca fehlen 8 Punkte zum rettenden Ufer

Dramatischer könnte die Situation kaum sein. Für die Erstligakicker von Real Mallorca beginnt die Woche der Entscheidung. Der Abstieg ist inzwischen ganz nah.

Am Sonntagabend konnte SD Eibar, Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt, 2:1 beim FC Granada gewinnen. Dadurch vergrößert sich der Abstand von Real Mallorca auf den rettenden Platz 17 auf 8 Punkte bei nur noch 6 ausstehenden Partien.

So sieht der Tabellenkeller aus: Auf den Rängen 14, 15 und 16 befinden sich Valladolid, Eibar und Alavés mit jeweils 35 Zählern. Dann folgt als 17. Celta de Vigo mit 34 Punkten. 8 weniger (26) hat Real Mallorca auf Platz 18. Dahinter kommen noch Leganés (25) und Espanyol Barcelona (24).

Dass die Inselkicker, die am Samstag 1:3 bei Athletic Bilbao verloren, den Rückstand aufholen, ist zwar nicht unmöglich, aber schwer vorstellbar. Sollte es am Dienstag, 30. Juni, eine Heimnniederlage gegen Celta de Vigo geben (Spielbeginn ist um 19.30 Uhr), würde sich die Situation noch weiter verkomplizieren. Am Freitag, 3. Juli, geht es zu Atlético Madrid (Anpfiff 22 Uhr).

Als Real Mallorca 2013 das bisher letzte Mal aus der Primera División abgestiegen war, sah die Situation nach dem 32. Spieltag deutlich hoffnungsvoller aus. Damals war man ebenfalls 18., hatte aber mit 28 Punkten zwei Zähler mehr. Wichtiger: Der FC Granada (29) und Deportivo La Coruña (30) waren nicht davongezogen. Später mussten die Inselkicker trotzdem als 18. mit 36 Zählern den Weg in die Zweitklassigkeit antreten.

In der laufenden Saison hat Mallorca schon 20mal verloren. In der Bilanz stehen zudem sieben Siege und fünf Unentschieden.

Nach Ende der coronabedingten Liga-Pause wurden fünf Partien absolviert. Davon gingen vier verloren, nur gegen die in der Tabelle schlechter dastehenden Kicker von Leganés gab es zu Hause ein 1:1.