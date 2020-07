Mallorca-Verein Atlético Baleares bleibt drittklassig

Der Insel-Club des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann steigt nicht von Liga drei in Liga zwei auf. Er verlor am Donnerstagabend mit 0:1 im zweiten Play-Off-Spiel gegen Cornellà. Das erste hatten die Mallorquiner am Sonntag verloren, als sie dramatisch im Elfmeterschießen Cartagena unterlagen.

Atlético Baleares hatte während des gesamten Spiels gegen Cornellà die besseren Chancen. Doch es gelang den Mannen von Trainer Manix Mandiola nicht, sich durchzusetzen. Die kalte Dusche kam kurz vor Schluss, als die Katalanen den Siegtreffer erzielten.

Es ist das dritte Mal in den vergangenen vier Jahren, dass der Club in der Aufstiegsrunde scheitert. (it)