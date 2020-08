Marathon und Ironman auf Mallorca abgesagt

Der Ironman auf Mallorca und der Palma-Marathon finden in diesem Jahr nicht statt. Die Veranstalter sagten die wohlbekannten Wettbewerbe am Mittwoch ab.

Es sei wegen der Länge der Strecke nicht möglich gewesen, den Marathon unter den geltenden Corona-Regeln zu organisieren, teilte der Veranstalter Kumulus mit. Die Entscheidung, den für den 11. Oktober vorgesehenen Event abzusagen, sei zusammen mit der Stadt Palma getroffen worden. Läufer, die sich schon eingeschrieben haben, bekommen das Angebot, ihr Anmeldung zu stornieren oder auf das nächste Jahr umzubuchen.

Was den Ironman in Port d'Alcúdia angeht, so war dieser zunächst von Mai auf Oktober verlegt worden. Angesichts der weiter bedenklichen Corona-Lage wurde das Ereignis aber jetzt abgesagt. (it)