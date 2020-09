Real Mallorca gelingt Remis in Barcelona

Fußball-Zweitligist Real Mallorca musste am zweiten Spieltag der Saison bei Espanyol Barcelona antreten und konnte mit einem 0:0 zufrieden sein.

Die Partie am Sonntag war ein besonderes Duell. Denn auf der Bank von Espanyol saß Trainer Vicente Moreno, der bis zum Ende der vergangenen Spielzeit noch Coach der Inselkicker war. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Rayo Vallecano am Vorwochenende ging es für die Mallorquiner in Barcelona vor allem darum, nicht erneut zu verlieren und somit einen Fehlstart zu vermeiden.

Das 0:0 drückt ganz gut aus, wie das Geschehen auf dem Spielfeld war: Richtige Chancen gab es praktisch keine, die Abwehrreihen standen gut.

Jetzt sollen in der dritten Begegnung der Saison drei Punkte für Real Mallorca folgen. Am Sonntag, 27. September, ist um 16 Uhr Sabadell zu Gast im Visit Mallorca Estadi in Palma. Die Gäste haben bisher erst ein Spiel absolviert. Sie verloren am Wochenende bei Rayo Vallecano 1:2.