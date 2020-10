Real Mallorca erneut siegreich

Bei Fußball-Zweitligist Real Mallorca läuft es im Moment: In Lugo gab es mit einem 1:0-Erfolg bereits den dritten Sieg in der noch jungen Saison.

Nach zwei Heimsiegen in Folge konnten die Kicker von Trainer Luis García Plaza diesmal auch auswärts überzeugen. Ein Treffer von Salva Sevilla, der in der 55. Minute einen Strafstoß zum 1:0 verwandelte, reichte zum knappen Sieg in Lugo.

Mit einer Niederlage und einem Unentschieden waren die Inselkicker in die Saison gestartet. Nach den folgenden drei Siegen haben sie jetzt zehn Punkte auf dem Konto, was in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle Platz vier bedeutet.

Das nächste Punktspiel bestreitet Mallorca erneut auf gegnerischem Platz. Am Sonntag, 18. Oktober, tritt das Team um 18.15 Uhr beim CD Mirandés an.