Mallorca feiert Tennisheld Rafael Nadal

Ganz Mallorca ist mal wieder stolz auf Tennisheld Rafael Nadal. Denn der hat mit seinem Finalsieg bei den French Open in Paris erneut ein Stück Tennisgeschichte geschrieben.

Obwohl seine Vorbereitung nicht optimal lief und einiges an den äußeren Bedingungen nicht ganz nach seinem Geschmack war, servierte Nadal den Serben Novak Djokovic in drei Sätzen ab. Nach zwei Stunden und 41 Minuten stand es 6:0, 6:2 und 7:5. Groß war der Jubel natürlich auch in der Rafa Nadal Academy in Manacor, wo zahlreiche Fans und Freunde des Mallorquiners vor den Bildschirmen mitgefiebert hatten.

Es handelte sich um den 13. Turniersieg von Nadal in Paris. Er zog damit in der Gesamtstatistik der Grand-Slam-Turniere mit Roger Federer gleich. Beide haben insgesamt 20 dieser Major-Events (French Open, Wimbledon, Australian Open, US Open) gewonnen.

Dass es sich um ein weiteres Highlight in der an Höhepunkten nicht armen Karriere des 34 Jahre alten Ausnahmesportlers handelt, belegen auch die Reaktionen der Medien. So widmete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora in ihrer Printausgabe vom Montag Nadal nicht nur das Titelbild, sondern berichtete elf weitere Seiten über den Tennishelden.