Mallorca-Freund Cristiano Ronaldo positiv auf Corona getestet

Der mit Mallorca verbundene Stürmerstar Cristiano Ronaldo ist positiv auf Corna getestet worden. Das meldeten internationale Medien am Dienstag. Er wurde sofort abgesondert und darf bei einem am Mittwoch anstehenden Spiel gegen Schweden im Nationen-Cup nicht mitmachen. Laut dem portugiesischen Fußballverband hat der Fußballer keine Symptome. Es gehe ihm gut.

Die nach der Diagnose von Cristiano Ronaldo getesteten anderen Kicker der Nationalmannschaft des Nachbarstaates von Spanien hatten alle negative Ergebnisse. Der Superstar war lange Zeit bei Real Madrid tätig und spielt jetzt bei Juventus Turin.

Cristiano Ronaldo war erst im Sommer samt Familie und Freunden auf einer Segelyacht vor Mallorca gekreuzt. Er hielt sich unter anderem in Sa Calobra auf und besuchte das Hotel "La Residencia" in Deià. (it)