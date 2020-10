Acht neue Europameister auf Mallorca

Mit der Altersklassen-Europameisterschaft ist am Sonntag in Port de Pollença auf Mallorca die 23. ?Semana Internacional de Ciclismo Masters? zu Ende gegangen.

Die Titelträger in den jeweiligen Klassen: José Ruiz (Spanien, M65), Artur Splawski (Polen, M60), Ashley Holding (Großbritannien, M55), José Madrigal (Spanien, M50), Raúl Patiño (Spanien, M45), Carlos Ivan Vidal (Spanien, M40), Pedro José López (Spanien, M35) und Alejandro Martínez (Spanien, M30).

Schon am Samstag wurde die zweitägige Challenge der Masters entschieden. In den Alterklassen M30 und M40 gewann der Spanier Javier Salmerón die Gesamtwertung. Sein Landsmann Santiago Molina hatte in der Endabrechnung von M50 und M60 die Nase vorn. Hier fuhr der Deutsche Torsten Wittig auf den dritten Platz.

Wegen der Coronakrise nahmen an der traditionsreichen Veranstaltung weniger Ausländer teil als in früheren Jahren üblich.