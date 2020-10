Mallorca-Star will die Vuelta gewinnen

Mallorca schaut auf die "Vuelta a España": Der Insulaner Enric Mas zählt zum Favoritenkreis der am Dienstag beginnenden Spanien-Rundfahrt der Radprofis.

Der 25-Jährige aus Artà konnte die Vuelta im Jahr 2018 als Zweiter abschließen. Jetzt will er mit Unterstützung seines Movistar-Teams, dessen Kapitän er ist, noch einen Platz besser abschneiden. In diesem Jahr machte Mas schon mit dem fünften Platz in der Gesamtwertung der Tour de France auf sich aufmerksam.

Die erste Etappe der Spanien-Rundfahrt führt die 176 gemeldeten Fahrer durchs Baskenland. Start ist in Irun, das Ziel wird nach 173 Kilometern am Berg Arrate erreicht. Die letzte von insgesamt 18 Etappen endet am 8. November in Madrid. Dann werden die Radsportler 2846 Kilometer in den Beinen haben.